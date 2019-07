SÃO FRANCISCO Militar encontrado morto teve pai assassinado e foi investigado por fraude processual Militar foi encontrado com um tiro na cabeça ao lado de fora do condomínio onde vivia em Campo Grande

Oeiton estava na corporação desde 1995 e atuava como como assessor no Estado Maior da PM. Foto: Reprodução/Minamar Júnior/MidiaMax

Foi encontrado morto com um tiro na cabeça ao lado de fora de casa, o tenente-coronel da Polícia Militar, Oeliton Santana de Figueiredo, de 44 anos, nesta segunda-feira (1°), na rua 2 de Outubro, no Bairro São Francisco, em Campo Grande. O policial foi visto colocando o lixo para fora, pouco antes de ser encontrado.

O policial era filho do sargento da Polícia Militar reformado, Ilson Martins Figueiredo, executado a tiros de fuzil Ak 47 no dia 11 de junho de 2018, na Avenida Guaicurus.

Oelinton figurou entre os investigados na fraude processual do caso do policial rodoviário Hyun Su Moon, no dia 31 de dezembro de 2016, que resultou na morte de Adriano Correia do Nascimento e duas pessoas baleadas. Em junho do ano passado, o tenente-coronel e mais dois PMs foram inocentados, ele desenvolvia trabalhos na assessoria da PM.

A Associação e Centro Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul (ACS) divulgou nota em que lamenta profundamente a perda.

O militar estava na corporação desde 1995. Segundo o texto da entidade, Oeliton deixa esposa e três filhos.