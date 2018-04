MANIFESTO Minfestantes pró-Lula picham prédio do Fórum de Dourados "Tinta vermelha foi jogada na fachada do prédio"

Na calçada do prédio foi escrita a frase “Lula Livre”. Foto: Vinicios Araújo/Dourados News

O prédio do Fórum de Dourados, a 233 km de Campo Grande, foi alvo de vândalos na madrugada de hoje (9). Tinta vermelha foi jogada na fachada do prédio, localizado na Avenida Presidente Vargas com Rua Antônio Emílio de Figueiredo, área central da cidade.

Na calçada do prédio foi escrita a frase “Lula Livre”. A estátua da deusa Têmis, símbolo da justiça, também foi pichada.

Caso semelhante ocorreu no apartamento da ministra Cármem Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), em Belo Horizonte (MG). O voto da ministra foi decisivo para negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada.

De acordo com o diretor administrativo do Fórum, João Alcântara, o ato de vandalismo deve ser comunicado ainda hoje à polícia. Segundo ele, o assunto será discutido no período da tarde com a diretora do Fórum, juíza Daniela Tardin. O expediente no Poder Judiciário começa ao meio-dia.