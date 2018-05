Mochi solicita melhorias para Capital e Corguinho

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Junior Mochi (MDB) apresentou na manhã desta terça-feira (15) duas indicações, que atenderão a capital e o município de Corguinho.

Mochi apresentou indicação ao Prefeito Municipal de Campo Grande, Marquinhos Trad e a secretaria de Saúde Pública, solicitando a designação de um médico para preenchimento da vaga disponível na Universidade Básica de Saúde da Família “Dr. Jurandyr de Castro Coimbra” – UBSF Jardim Zé Pereira, em Campo Grande.

De acordo com justificativa, o pedido atenderá as reivindicações dos moradores do Bairro Jardim Zé Pereira, que utilizam os serviços médicos oferecidos na Unidade Básica de Saúde da Família, garantindo assim atendimento de qualidade à população.

Em atendimento ao município de Corguinho, o parlamentar encaminhou indicação a secretaria de Estado de Governo Gestão Estratégica, a secretaria de Estado de Infraestrutura e ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul DETRAN/MS solicitando a instalação de placas de orientação de destino e placas indicativas de distância na rodovia MS 80, que liga os municípios de Campo Grande e Corguinho.