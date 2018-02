Assalto Montado em um bicicleta e com faca, ladrão rouba mulher no Colibri No ponto a espera do ônibus

Por: Tero Queiroz 14/02/2018 às 11:12

Uma mulher de 47 anos, foi assaltada enquanto esperava pelo transporte público em um ponto de ônibus localizado no Jardim Colibri, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (14). Ela foi abordada por um homem em uma bicicleta, armado com uma faca. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava parada em um ponto de ônibus no instante que um rapaz, descrito por ela como magro, estatura média, moreno, vestia uma camiseta escura e calça jeans se aproximou. Conforme o registro policial, ele estava em uma bicicleta, se aproximou da vítima que estava parada no ponto esperando o transporte público, e mediante uma faca, exigiu que a vítima entregasse todos seus pertences. Como no local não haviam câmeras de segurança, o mesmo não foi identificado. Após a abordagem o autor fugiu. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), no bairro Piratininga.