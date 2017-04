Campo Grande Morador da capital e preso com carga de droga na fronteira

Brasileiro e preso com carga de cocaína pelos Agentes da Secretaria Nacional Anti Drogas (SENAD) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.O mesmo foi identificado como o brasileiro, Luís Fernando Vieira da Silva (26) natural da cidade de Campo Grande, que na tarde de terça feira (11) por volta das 18:30hs, transitava a bordo de um veiculo da marca Fiat Strada, cor preta, pelas ruas Carlos Dominguez entre Felix Perez Cardozo no centro da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã com 20 kilos de cocaína.

Os agentes realizavam um controle de vigilância na área e notaram a atitude estranha do condutor do veiculo pela que o interceptaram e durante a vistoria encontrou em um fundo falso no interior da camionete que após pesados totalizou 20 kilos de cocaína que teria destino as capitais brasileira, o caso foi comunicado ao promotor de justiça Martin Areco, que determinou a apreensão da droga e do veiculo e que o condutor, guarde prisão na unidade antidrogas da SENAD na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.