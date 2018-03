Morador da fronteira e preso transportando cabelo humano de origem Paraguaia

O mesmo foi identificado como, A.G.D. (26) que transitava a bordo de um veiculo Hyundai HB20 com placas de Campo Grande capital do Mato Grosso do Sul, pela Rodovia Assis Chateaubriand SP 425, na região de Martinópolis.

Durante uma fiscalização de trânsito, de combate aos ilícitos administrativos e penais, os policiais rodoviário, abordaram o veículo conduzido por A.G.D., morador da cidade de Bela Vista na fronteira com o Paraguai, que durante a fiscalização apresentou respostas desencontradas sobre os motivos de sua viagem, além de nervosismo desnecessário, fato que motivou aos policiais a realizar uma busca minuciosa no interior do veículo, onde foi localizado no porta malas Trinta kilos de Cabelo Humano, desprovidos de documentação fiscal.

Segundo o condutor o cabelo era oriundos do Paraguai, razão pela que juntamente com o material apreendido, foi apresentados na Delegacia da Receita Federal de Presidente Prudente no estado de São Paulo.