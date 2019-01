Campo Grande Morador de rua mata homem a facadas após pedir cigarro no Amambaí

Por: Correio do Estado

Homem identificado como Hugo, de 33 anos, morreu depois de ser esfaqueado por morador de rua na madrugada desta quarta-feira, na região do Amambai, em Campo Grande. O crime ocorreu próximo a um trailer no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Avenida Bandeirantes, após desentendimento por causa de cigarro.

De acordo com o cabo José Dias, do 1° Batalhão de Polícia Militar, ao que tudo indica, a vítima passava com a esposa pelo local, entre 01h30 e 2 horas, quando o suspeito se aproximou e pediu um cigarro. Houve uma discussão e o morador de rua acabou esfaqueando Hugo duas vezes. Um dos golpes o atingiu embaixo da axila.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Hugo não resistiu e morreu no local, próximo a um trailer. Ainda de acordo com a PM, o suspeito fugiu logo em seguida e ainda não foi encontrado. A esposa da vítima, em estado de choque, não conseguiu prestar mais detalhes sobre o caso.