Coxim Moradora de Coxim procura por filha desaparecida há quase um mês

A vendedora A.C.F.C., de 62 anos, está procurando pela filha, Mayara Mesquita Bezerra, de 16 anos, que está desaparecida há quase um mês.

Usuária de drogas, ela desapareceu da casa do marido, na Vila Bela, em Coxim, no mês passado. Porém, até o dia 2 de maio fazia contato com a família.

Mayara sempre desconversava quando era cobrada pelo marido e pela mãe, mas, o contato aliviava ambos.

Se você tiver alguma informação que leve ao paradeiro da adolescente ligue para o Conselho Tutelar no 67 9.9963-1056.

A situação da adolescente se assemelha a de tantas outras, que se entregam as drogas. Mãe de dois filhos, de 3 anos e 1 ano, de outros relacionamentos, ela deixou a criação dos filhos por conta da mãe. Entretanto, a vendedora afirma que ela sempre se preocupou com as crianças, principalmente com o mais velho, que é especial.

Tanto que a última ligação aconteceu no dia em que ele fez 3 anos. Como o outro filho comemoraria o primeiro aninho no dia 5, a mãe ofereceu dinheiro para a filha voltar para casa e comemorar a data em família. “Ela disse que não precisava, mas o marido resolveu mandar”, contou a mãe.

Depois disso, Mayara voltou a ligar, no mesmo dia, dando uma desculpa qualquer para não voltar a Coxim. Conforme a mãe, a filha estava nervosa e chegou afirmar que tinha feito coisa errada e por isso seria morta por bandidos, pediu inclusive para ela não registrar nada na polícia.

Com medo, a vendedora ainda não procurou a delegacia, foi apenas ao Conselho Tutelar, que está fazendo contatos na tentativa de localizar a adolescente. Contudo, os conselheiros deram um prazo para a mãe registrar o caso na polícia, pois, somente assim as buscas oficiais podem começar.