Moradores de Goiás são presos em MS com 10,6 quilos de droga em mala

Dois moradores de Goiânia, de 23 e 25 anos, foram presos quarta-feira (18), em Mato Grosso do Sul, com 10,6 quilos de skank, droga de aparência semelhante à maconha, porém, mais potente, segundo a polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos foram presos em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande, e com eles foi encontrada uma mala com 18 tabletes do entorpecente.

Ainda conforme a PM, os rapazes disseram que foram contratados na cidade onde moram para pegar a droga em Dourados e voltar para Goiás.

Os suspeitos falaram ainda à polícia que pegaram a mala de uma mulher na rodoviária de Dourados e receberiam dinheiro quando entregassem em Goiânia.