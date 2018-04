'60% do corpo' Morre idosa que teve casa queimada após vazamento de gás "Firmina Rodrigues estava internada"

Idosa que teve queimaduras em 60% do corpo durante incêndio na casa dela, no dia 6 de abril, morreu na noite de domingo (15), no hospital.

De acordo com informações da Santa Casa, onde Firmina Rodrigues estava internada, ela tinha queimaduras de 2º e 3º grau.

Firmina foi levada para o hospital pelo Corpo de Bombeiros e disse aos militares que estava preparando algo no fogão quando a mangueira estourou e começaram as chamas.

Enquanto os bombeiros resfriavam as paredes da casa, o teto desabou. Documentos da idosa e móveis foram queimados.