Morre segundo ferido em confronto com a policia na fronteira

Ação da Policia Civil contra o crime organizado após execução de investigador do SIG apreende carreta com cigarro do contrabando.As ações desenvolvidas contra o crime organizado que atua na região de fronteira, após a violenta execução do investigador Wescley Vasconcelos Dias (37) na cidade de Ponta Porã, mantem as estradas da fronteira em direção as grandes capitais com rigorosa fiscalização, quando na noite de sabado foi apreendida uma carreta da marca Scania, cor vermelha, placa AYI 7151, transportando uma carga de cigarro oriundo do Paraguai.

Após o violento homicidio, investigadores do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil, iniciaram uma serie de ações que devera continuar por tempo indeterminado ou ate a prisão dos autores e mandante do assassinato na qual perdeu a vida o investigador da Policia Civil de Ponta Porã, onde em uma ação que se iniciou na manha da ultima sexta feira no bairro Residencial de Ponta Porã, durante busca e apreenção, foi apreendida uma fuzil AK 47 e uma pistola 9mm, na ação acabou ferido um dos suspeitos identificados como, Roney Marques de Souza (23), auxiliado ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde se encontrava internado, mas não resistiu os ferimentos e faleceu durante a madrugada de segunda feira (12), na ação um dos presos identificado como, Kleber vulgo Klebinho de Presidente Prudente, foi abatido a tiros quando chegou a delegacia onde se apoderou da arma de um policial com a qual realizou varios disparos contra outros policiais que reagiram e o mesmo acabou morto na troca de tiros, ja o terceiro individuo identificado como, Vinicius Miranda Borges (24) e Delton da Silva Santino (54) se encontram preso em lugar ainda não informado pela policia.