Morte de irmÃ£o de PavÃ£o, pode ter sido a causa de esquartejamento e fuzilamento

Guerra na Fronteira Morte de irmão de Pavão, pode ter sido a causa de esquartejamento e fuzilamento "Uma série de crimes na mesma semana"

Foto: Reprodução/ABC Color

Esquartejamento de Américo Ramirez Chavez (37), na matina da quarta-feira (22), e a execução de Pedro Alcides Ortiz (37), a tiros de fuzil algumas horas depois, no Centro, de Pedro Juan Caballero, podem estar ligados a morte de Ronny Chimenes Pavão, irmão de Jarvis Chimenez Pavão, no dia (14/03).



Segundo o site ABC Color, Américo teria sido sequestrado em sua própria casa, em Pedro Juan Caballero, na noite desta terça-feira (21), e torturado antes do esquartejamento.

Após ser esquartejada os autores pegaram as partes da vítima e colocaram em sacolas de lixo pretas, que foram deixadas na calçada da Rua João Gualberto Cabral.

Policiais brasileiros não descartam que a vítima tenha participado do assassinato de Ronny Chimenes Pavão, irmão Jarvis Chimenes Pavão, considerado o chefe do tráfico de drogas na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

2ª dia

Pedro Alcides Ortiz (37), que seria irmão de um policial, foi morto com 97 disparos de fuzil e pistola 9 mm, por volta das 16h, da quarta-feira (22/03), por ocupantes de uma caminhonete Toyota Hillux. O crime ocorreu em frente a uma casa de câmbio, no cruzamento das ruas Las Residentas e Carlos Antonio Lopez, do bairro São Antonio, Centro, de Pedro Juan Caballero.

Agentes da Policia Nacional isolaram a área até a chegada dos agentes da Policia Técnica da Divisão de Homicídios e agentes da Divisão de Investigação de Delitos para o registro da ocorrência.

O corpo foi levado ao IML de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde se encontra o corpo de Américo.

A região é palco frequente de crimes de pistolagem, boa parte deles atribuída à briga entre quadrilhas do tráfico de drogas. (Com ABC Color).