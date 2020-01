INTERIOR Morto em bar era comerciante; tiros atingiram peito, barriga e pescoço Execução aconteceu na noite de ontem (7) em Dourados

Foto: Reprodução

O homem executado com quatro tiros na noite de ontem (7), em Dourados, interior de Mato Grosso do Sul, era comerciante no município, Marcos Antônio Marques Leite, de 53 anos, conhecido como ‘Marcão’, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens em uma moto chegaram em frente ao bar da vítima e dispararam várias vezes. Dois tiros atingiram o peito de Marcão, um perfurou a barriga e outro acertou o pescoço.

Marcão foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital da Vida.

O caso foi registrado como homicídio. Ninguém foi preso.