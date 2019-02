MS-376 Moto pega fogo e piloto é arremessado em colisão com micro-ônibus Motorista do ônibus diz que vítima invadiu contramão

Homem conhecido carinhosamente como 'Fafa' Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Fagner Santana de Lira, de 27 anos, morreu em acidente na tarde deste domingo (10), na MS-376, em Deodápolis. A vítima pilotava uma Honda NXR e acabou colidindo com a frente de um micro-ônibus com 32 passageiros, enquanto seguia pelo trecho entre Fátima do Sul e Dourados.

De acordo com a ocorrência, o motorista do ônibus de 64 anos seguia pela via sentido Ponta Porã, quando a vítima teria invadido a pista contrária e se chocado contra o utilitário.

Conforme depoimento, o motorista do ônibus tentou desviar, porém, a moto conduzida por Fagner acabou atingindo a lateral do veículo. Com o impacto, a Brós pegou fogo e o corpo do rapaz foi arremessado.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul chegou a ser acionado, porém, o motoqueiro já estava morto.

Laudo pericial aponta que o Fagner sofreu várias lesões .

O homem também conhecido carinhosamente como "Fafa", era morador do município de Culturama. Nenhum passageiro do micro-ônibus ficou ferido.