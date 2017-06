Itaquiraí Motociclista de 14 anos morre em colisão após pilotar sem capacete "Pela MS-487 entrou em baixo do outro veículo; um carro Ford "

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Aos 14 anos um jovem morreu na noite desta quarta-feira (07) em Itaquiraí - distante 410 km de Campo Grande. A vítima segundo registro, se envolveu em um acidente de trânsito ao pilotar uma motocicleta, sem capacete, pela MS-487.

De acordo com site local 'Ta na mídia Naviraí', o jovem foi identificado como sendo; David Lima dos Santos, que não tinha idade para ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação), morava no assentamento Santo Antônio e a moto que pilotava pertencia ao seu tio.

David morreu ao perder o controle da direção em uma manobra e entrar embaixo de um veículo Ford Eco Sport, que seguia pela rodovia em sentido contrário. Sem capacete, David caiu, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na delegacia do município como homicídio culposo na direção do veículo automotor. A polícia não informou a reportagem se alguém será indiciado, além do outro motorista que não teve a intenção de matar, segundo o artigo que foi enquadrado.