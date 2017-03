Acidente Motociclista de 60 anos colide em cruzamento e morre no hospital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A motociclista Wany Meire Batista de Oliveira (60), morreu após ser atingida por um veículo, no final da tarde de domingo (26).

No cruzamento das ruas Frei Antônio com a Zeferino Vicente de Almeida, no Bairro Canaã III, em Dourados, distante 233 quilômetros de Campo Grande o acidente ocorreu por volta das 16h. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, Anielle Azevedo, condutora do veículo Fiat Siena, contou que seguia na preferencial, quando no cruzamento acabou colidindo com a motocicleta Suzuki 125, conduzida pela vítima.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital da Vida, onde morreu. A condutora do automóvel não se feriu. Os veículos foram recolhidos e encaminhados para o patio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).