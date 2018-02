Vila Progresso Motociclista é arremessado por 50 metros e morre depois de colisão com picape Condutor de automóvel envolvido fugiu para evitar linchamento

Foto: Adilson Domingos

Motociclista João Damásio Gonçalves Martins, de 63 anos, morreu depois de ser arremessado por 50 metros em acidente de trânsito na noite de ontem, na região da Vila Progresso, em Dourados.

Segundo a Polícia Civil, o veículo da vítima bateu contra uma picape Strada conduzida por Thiago Branquinho Nonato, de 25 anos, que fugiu do local supostamente para evitar linchamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, João seguia pela Rua Iguassu em uma moto Shineray, rebocando uma carretinha, quando, ao cruzar a Avenida Presidente Vargas, houve a colisão com a picape.

Informações apontam que o João foi arremessado a 50 metros de distância do local da batida, caindo no meio do canteiro. Ele morreu no local. A moto dele foi parar no cruzamento da Presidente Vargas com a Rua Ipiranga, 100 metros longe, porque ficou enroscada no automóvel.

Conforme a polícia, como não havia marcas de frenagem no chão, a suspeita é de que Thiago tenha arrastado a moto na tentativa de fugir. No carro foram encontradas duas latas de cerveja abertas, sendo uma no interior e outra na carroceria, além de um copo de uísque. Depois do acidente, Thiago fugiu do local, conforme testemunhas, para evitar ser linchado. O caso é investigado.