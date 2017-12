Corumbá Motociclista é atingido por veículo, arremessado contra barra de ferro e morre Vítima sofreu múltiplos ferimentos e perdeu o olho direito

Por: Correio do Estado

Motorista que não teve a identidade divulgada invadiu a preferencial e colidiu em motociclista, ontem, no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Cáceres, em Corumbá. O motociclista Waldomiro Fernandes da Silva, 56 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com testemunhas, depois que o carro bateu em Waldomiro, a vítima foi arremessada em direção a uma barra de ferro posicionada na esquina.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fratura na perna esqueda, traumatismo craniano e perdeu o olho direito com o impacto. Ele foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do pronto-socorro municipal.

Não há informações sobre o motorista do veículo.