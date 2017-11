Motociclista fica ferido em colisão envolvendo viatura da PM no Centro de Campo Grande Segundo a corporação, policiais da 5ª Cia faziam patrulha quando se envolveram no acidente. O motociclista de 54 anos foi levado para CRS.

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Um motociclista de 54 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar no Centro de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a PM, os policiais da 5ª companhia realizavam policiamento na região quando aconteceu a colisão.

O motociclista sofreu ferimentos no ombro e na canela e foi encaminhado para o Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes. De acordo com a polícia, não corre risco de morte. Ainda conforme a PM, a vítima não tinha habilitação.