Trânsito Motociclista morre ao colidir em carro da prefeitura de Dourados 'A vítima passou na contramão da direção em uma lombada eletrônica e, quando tentou retomar para sua mão, bateu'

Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte

Daniel Fath, de 31 anos, morreu na tarde de ontem, terça-feira (23), depois de bater a motocicleta em um Fiat Palio que estava a serviço da prefeitura de Dourados, no anel viário da rodovia Perimetral Norte. O motorista do automóvel, de 41 anos, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o boletim de ocorrência, levantamento preliminar sugere que a vítima passou na contramão da direção em uma lombada eletrônica e, quando tentou retomar para sua mão, bateu a Honda CB 500 na lateral esquerda do Palio, morrendo no local antes que pudesse ser levada ao hospital. O caso é investigado.