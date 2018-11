Avenida Duque de Caxias Motociclista morre ao passar direto de rotatória e ser arremessada contra coqueiro O acidente ainda tem causas desconhecidas

Foto: Reprodução/ Marina Pacheco/ Campo Grande News

A motociclista, Natália de Matos Farias, 34, morreu na noite deste domingo (4), após colidir a moto que conduzia com o meio-fio de uma rotatória na Avenida Duque de Caxias e bater em um coqueiro.

Conforme o registro da ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 23h54. Segundo a Polícia Civil, a motociclista seguia pela avenida, quando por algum motivo que ainda será investigado, não percebeu a rotatória, na esquina com a rua Jamil Nahas. Bateu com o pneu no meio-fio e foi jogada contra o coqueiro.

Em razão da violência da colisão a vítima morreu no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria condutora.