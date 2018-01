Dourados Motociclista morre após perder controle e bater em árvore

Foto: Osvaldo Duarte

O motociclista Dorival Albino, 32 anos, montador de estruturas metálicas, morreu por volta de 01h40 da madrugada deste domingo, dia 07 de janeiro, quando trafegava em uma motocicleta Honda Titan, 125cc, de cor vermelha, com placa HSD 8287, de Dourados, pela rua Alberto Leopoldo de La Cruz, bairro Izidro Pedro, perdeu controle e bateu em uma árvore.

De acordo com informações da Polícia Civil, onde o caso foi registrado, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada por populares, mas ao chegar no local verificou que a vitima já não apresentava sinais vitais.

Os paramédicos então acionaram a Polícia Militar e a perícia técnica para fazer os levantamentos a cerca do acidente e determinar as causas da morte.

O corpo de Dorival foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde passará por exame de necropsia, para depois ser liberado para sepultamento.