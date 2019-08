ACIDENTE Motociclista morre após ser atingido por carro e arremessado contra lixeira Vítima foi atingida quando tentava fazer conversão e motorista que o atingiu não tinha CNH

Fachada da Depac Centro, onde o caso foi registrado. Foto: (Foto: Polícia Civil)

Horas depois de ser atingido por um carro e arremessado contra uma lixeira, Ernegilson Valenzuela de Oliveira, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Campo Grande na tarde deste domingo (11). O acidente aconteceu por volta das 9h40 em uma bifurcação no Bairro Jardim São Conrado e, segundo Boletim de Ocorrência, a condutora do automóvel que atingiu a vítima não tinha carteira de habilitação.DADE

Consta no registro da ocorrência que Ernegilson seguia em uma moto Fan pela Rua Coronel Athos P. da Silva, momento em que foi atingido por um automóvel Celta quando tentava fazer conversão para a esquerda. Com o impacto da batida o motociclista foi arremessado contra uma lixeira de ferro que estava na calçada da via. Em seguida, oCelta ainda colidiu de frente com outro carro.

Ernegilson foi socorrido por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa em estado grave. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 11h15.

A condutora do Celta foi levada com ferimentos leves para o Hospital do Pênfigo. Ela não tinha Carteira Nacional de Habilitação.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como morte a esclarecer.