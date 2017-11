Motociclista morre atropelado por caminhonete e caminhão

Um motociclista aparentando ter aproximadamente 50 anos morreu em um violento acidente na noite desta terça-feira, dia 14 de novembro, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, município localizado na fronteira com o Paraguai. Ele trafegava em uma motocicleta Kenton, de cor vermelha, pela rodovia BR-463, quando foi atingido por uma caminhonete Toyota Hilux.

De acordo com o site Porã News, a colisão foi frontal e, depois dela, houve ainda o atropelamento do motociclista, que caiu sobre a pista de rolamento. Segundo o site, um caminhão passou sobre om corpo dele, mas fugiu do local do incidente.

O corpo do homem parou cerca de 46 metros após o local da batida, deixando espalhados pela pista pedaços da motocicleta e também do capacete usado pelo condutor. Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada.

Uma das hipóteses para explicar o acidente é a de que o motociclista estava na contramão, segundo o Porã News. Além da PRF, PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros foram ao local para procedimento de praxe.

A Perícia Criminalística também foi acionada, mas, até o fechamento do texto, não havia identificação da vítima atropelada, assim como não havia ainda confirmação da idade do homem.