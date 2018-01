Motociclista morre em acidente na Perimetral em Dourados

Foto: Dourados News

Daniel Fath, 31, morreu em acidente ocorrido por volta das 16h, desta terça-feira (23), no Anel Viário, Perimetral, em Dourados.

Ele seguia em uma motocicleta modelo Honda CB 500, cor preta, placas IJS-9369 de Dourados quando em circunstâncias que ainda são apuradas pela polícia colidiu na lateral de um veículo Fiat Palio de uso a serviço da Prefeitura de Dourados, Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas.

O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionado, mas, quando a equipe chegou ao local Daniel já estava morto.

Equipe policial realizou levantamentos no local e as causas da colisão são apuradas. O trânsito no local é lento. Apenas meia pista foi liberada até o momento.