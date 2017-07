Dourados Motociclista morre em colisão com carreta

Foto: Cido Costa/Douradosagora

Motociclista de 31 anos morreu em colisão com uma carreta, por volta das 21h40 deste domingo, em Dourados. De acordo com informações repassadas pela polícia ao Douradosagora, Claudemir Aparecido da Silva morreu na hora.

Ele conduzia uma motocicleta Yamaha XTZ 125 de Dourados pela rua Potrerito quando bateu na carreta Mercedes Benz AXOR 2544 S atrelada a reboques com placas de Lindoeste (PR).

O motorista seguia do Estado de Rio Grande do Sul para o município de Rio Brilhante, pela BR-163. O acidente ocorreu na rotatória do Potrerito, na zona rural de Dourados. Conforme a polícia, no local há placa de sinalização indicando parada.

Com o impacto da motocicleta contra a carreta, Claudemir foi arremessado ao solo e sofreu múltiplas fraturas. A motocicleta ficou enroscada no tanque do caminhão e foi arrastado por cerca de 40 metros, causando vazamento de combustível.

O motorista da carreta acionou a Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local. Conforme a polícia, ele disse que não percebeu que o motociclista havia batido na lateral da carreta e parou quando ouviu o atrito no asfalto.

Socorristas dos Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente, mas nada puderam fazer.