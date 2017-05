Fatalidade Motociclista morre na hora em colisão com circular; polícia fala em alta velocidade "A polícia informou que o velocímetro travou entre 110 e 115 km/h"

Aos 45 anos um homem morreu após bater a motocicleta que conduzia na traseira de um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta quarta-feira (31), a vítima seguia em alta velocidade. A fatalidade aconteceu na Avenida Mato Grosso, em frente a Caixa Econômica Federal, no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

Testemunhas disseram que a vítima seguia sozinho em uma motocicleta no sentido Parque dos Poderes, quando bateu na traseira de um ônibus, que havia parado no ponto para embarque e desembarque.

Ainda conforme testemunhas, o motociclista não conseguiu frear a tempo. O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas a vítima morreu no local.

De acordo com a polícia a pancada foi forte, no momento da colisão o capacete saiu da cabeça da vítima, o levando ao óbito. Por causa do acidente, o trânsito está lento no local. Agentes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e policiais controlam o trânsito no trecho, que ficou tumultuado.

O motorista do circular, Marcelo Francisco de Aguiar (35), informou que estava parado no ponto e ouviu a pancada.