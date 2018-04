Via Park Motociclista que morreu na Via Park tinha 20 anos e era vigilante Vítima não era habilitada para conduzir, segundo a Polícia

Por: Correio do Estado

Foto: Valdenir Rezende

Foi identificado pela perícia o motociclista que morreu na Avenida Nelly Martins, a Via Park, em Campo Grande, por volta das 6h deste domingo (22). A vítima é Wender Aparecido do Espírito Santo, 20 anos, de profissão vigilante.

Segundo a Polícia, é provável que Wender tenha perdido o controle da motocicleta que pilotava, uma Yamaha do modelo Factory, próximo a um radar, e derrapado na pista até bater em um poste, no cruzamento com a rua Pernambuco. Outra informação dada é a de que ele não era habilitado para conduzir.

O rapaz usava capacete. O equipamento de proteção, porém, encontrava-se longe do corpo, a poucos metros de distância.

A mãe da vítima atendeu ligação feita pelos agentes da Polícia, e informou que ela era o filho mais novo. Ela foi orientada a ir até a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Centro.