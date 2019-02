FATALIDADE Motoqueiro bate na traseira de caminhão e morre na Duque de Caxias Acidente aconteceu por volta das 20h deste domingo

Vítima fatal não possuía habilitação Foto: Reprodução/Direto das Ruas/CG News

O motoqueiro, Ardilei Rodrigues de Albuquerque, de 38 anos, morreu por volta das 20h deste domingo (10) ao bater na traseira de um caminhão boiadeiro na Avenida Duque de Caxias, região da Vila Nova Campo Grande.

Segundo depoimento, o motorista do caminhão seguia pela Avenida Duque de Caxias, quando próximo ao cruzamento com a Rua Teófilo Otoni, foi avisado por outros motoristas que uma moto havia colidido na traseira do seu caminhão.

Com isso, o motorista deu ré no caminhão por alguns metros, até o local onde o piloto da moto estava no solo. Ainda conforme o registro, o piloto da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a pancada, o motociclista morreu na hora, equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, estiveram no local atestando a morte. A Perícia Técnica e a Polícia cercaram a área. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (Depac), e será investigado.