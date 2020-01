Motoqueiro Ã© atropelado apÃ³s tentar matar homem na entrada de casa

INTERIOR Motoqueiro é atropelado após tentar matar homem na entrada de casa Suspeito sacou a arma e vítima diz ter acelerado carro para cima

Autor estava em Biz vermelha Foto: Imagem ilustrativa

Em Sidrolândia, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, um motoqueiro tentou assassinar homem em carro mas acabou atropelado pela vítima de 41 que jogou o carro para cima do suspeito, que após cair da moto, fugiu deixando a Biz vermelha usada na tentativa de homicídio. O Caso aconteceu ontem (5).

Segundo o registro de ocorrência, a vítima chegava em casa, quando percebeu o motoqueiro sacando uma arma meteu o carro em cima derrubando o suspeito da moto. Ainda segundo a vítima um conhecido do autor o ajudou a fugir do local.

A tentativa de homicídio teria ocorrido por briga, por causa de mulher, que ele estaria sabendo. O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples na forma tentada e o autor não foi encontrado.