VIOLÊNCIA Motoqueiro é executado a tiros na fronteira Polícia diz não se tratar de ajuste de contas, arma da vítima pode ter sido levada pelos suspeitos

Foto: Reprodução/Porã News

Narciso Vera Domingues, de 39 anos, foi assassinado a tiros por volta das 18 horas de ontem (2), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

A vítima pilotava uma moto Kenton Shark, quando foi surpreendida por outros dois motoqueiros que dispararam vários tiros de pistola 9mm. Narciso morreu na hora.

Segundo o site local Porã News, a suspeita é que os assassinos tenham levado uma arma também 9mm que estava com a vítima, um carregador da pistola foi encontrado no local do crime.

Ainda segundo o site, a polícia paraguaia disse que o crime não tem ligação com ajuste de contas de criminosos que atuam na fronteira.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios com o apoio da Direção de Investigações de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.