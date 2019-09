Motoqueiro morre ao atropelar tamanduÃ¡ na MS-338

ACIDENTE Motoqueiro morre ao atropelar tamanduá na MS-338 Colidiu motocicleta há 20 quilômetros de Bataguassu

Foto: Da Hora Bataguassu

Emerson Pereira de Castro, de 46 anos, morreu após bater a moto que conduzia pela MS-338, contra um de dois tamanduás que cruzavam a pista entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo, interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme registro de ocorrência a vítima seguia em uma Honda Titan, quando bateu em dos animais por voltas 4h30 de hoje. O homem morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

Equipes da Policia Militar e Corpo de Bombeiros foram ao local mas nada puderam fazer. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas. A Policia Civil também foi ao local para averiguação da situação. O caso foi registrado como morte em rodovia estadual em decorrência de colisão com animal. As orientações é que se trafegue com luz alta e baixa velocidade nas rodovias estaduais e federais cercadas por floresta.