TRÂNSITO Motoqueiro morre ao bater em árvore após passar por lombada mal sinalizada Acidente aconteceu esta madrugada em Campo Grande

Pedaçõs da moto ficaram espalhados pelo local da colisão Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

João Carlos Dourados Vieira, de 25 anos, morreu na madrugada de hoje (3) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma árvore na Avenida Sete, no Jardim Carioca, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 3h da madrugada. As informações são do Campo Grande News.

O delegado Guilherme Carvalho Rocha, plantonista na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac), disse que a vítima conduzia uma Honda Titan 150 sentido centro, quando passou por uma lobada em alta velocidade, subiu em um canteiro e chocou-se com uma árvore, sendo arremessado por 15 metros.

O homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas devido a gravidade dos ferimentos, morreu no local.

Conforme avaliação do delegado, a vítima pode não ter visto a placa do quebra-molas, que estava tapada por galhas de uma árvore.

O caso foi registrado na Depac do Centro.