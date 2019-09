Motoqueiro morre em colisÃ£o prÃ³ximo a Terenos, suspeita de ultrapassagem na curva

NA BR-262 Motoqueiro morre em colisão próximo a Terenos, suspeita de ultrapassagem na curva Vítima tinha 52 anos, morreu no local

Foto: Reprodução/Direto das Ruas/CG News

Arcidino Alves de Souza, de 52 anos, morreu após acidente de trânsito na tarde de ontem (08), na BR-262, nas proximidades do município de Terenos, interior de Mato Grosso do Sul. As causas do acidente serão apuradas, a polícia suspeita que a vítima tenha invadido a pista contrária.

Conforme o registro de ocorrência, o motoqueiro seguia na motocicleta Honda, quando em uma região conhecida como Curva do Jaraguá, ele pode ter invadido a pista contrária e se chocado de frente com um Chevrolet Astra.

Com a pancada, o motoqueiro foi arremessado para fora da pista. O Corpo de Bombeiros foi ao local e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas as equipes nada puderam fazer para salvar Arcidino.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac).