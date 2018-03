Contrabando Motorista abandona carga de cigarro avaliada em R$ 2,5 milhões 'Foram encontrados 500 mil maços de cigarros estrangeiros'

Motorista abandonou carreta com 500 mil maços de cigarros e fugiu. O caso aconteceu na noite de ontem, segunda-feira(5), no Km 33 da BR-163, em Eldorado, distante 447 quilômetros de Campo Grande.

Policiais rodoviários federais, que fiscalizavam o trecho junto com uma equipe do Exército Brasileiro, deram ordem de parada ao motorista do veículo Volvo/FH, que não obedeceu e fugiu.

Depois de alguns quilômetros, o suspeito abandonou o veículo e fugiu para o matagal à margem da rodovia. Os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizá-lo. No compartimento de carga do veículo, foram encontrados 500 mil maços de cigarros estrangeiros. A polícia ainda tenta identificar o condutor.

Um prejuízo de R$ R$ 2.5 milhões para o contrabando. Os veículos e a carga foram encaminhados à Receita Federal em Naviraí.