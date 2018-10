Jardim Parati Motorista agride mulher com socos e destrói veículo durante confusão no trânsito O homem fugiu após desfereir tapas e socos contra a vítima

Motorista de 24 anos foi agredida com tapas, socos e teve parte do vidro do carro quebrado por um homem durante briga de trânsito por volta das 18h20 de ontem, segunda-feira (22), na Rua da Divisão, no Jardim Parati, região sul de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que dirigia um Ford Fiesta branco na via e sinalizou para entrar à esquerda, quando o motorista de um Citroën C4 Pallas preto também tentou fazer conversão para o mesmo sentido. Ela não se recorda se o condutor deu seta e segundo relatos dela à polícia, o homem se irritou porque ela não deu a preferência para ele.

Nervoso com a situação, o homem jogou o carro contra o dela, danificando a porta do motorista e a do passageiro. Após a batida, ele teria gritado para a mulher estacionar. Ela parou poucos metros à frente. O autor também parou, desceu e pegou alguma coisa de dentro do veículo dele e atirou contra o para-brisas do carro da mulher. O vidro foi quebrado.

Os dois discutiram e a mulher acabou agredida a tapas e socos. A confusão terminou depois que o motorista foi contido por testemunhas. Ele fugiu do local do acidente sem se identificar. A vítima conseguiu anotar a placa do veículo do agressor e entregar o número à polícia. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. A vítima acredita que teve prejuízo de R$ 10 mil em razão da batida e do vidro quebrado.

