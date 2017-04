Trânsito Motorista atropela cinco pessoas em ponto de ônibus e foge sem prestar socorro

Cerca de 5 pessoas foram atropeladas por um veículo quando estavam em ponto de ônibus na Avenida dos Cafezais as 5h20 da manhã do domingo (16), no Jardim Bálsamo. As vítimas foram atendidas pelo Samu, e todas estão fora de perigo. Com o impacto, a estaca de madeira que marca o ponto de ônibus acabou partida ao meio.

A Polícia abriu inquérito de investigação para achar o culpado pelo ocorrido. Uma das vítimas ficou em estado de choque. Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade e tudo teria sido tão rápido que não deu tempo de anotar a placa. O caro atropelou as vítimas e não prestou socorro. Se encontrado o acusado além de responder pelo crime de tentativa de homicídio doloso (quando não há intensão de matar), ainda deve reponder pelo crime de omissão de socorro, podendo pegar de três a cinco anos de prisão.