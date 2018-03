Motorista atropela e mata ciclista e foge sem prestar socorro 'O número da placa do veículo não foi informado pela testemunha'

Foto: Reprodução/O Pantaneiro

Homem de 45 anos morreu atingido por uma caminhonete por volta das 23h de ontem (11), na Rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, distante 135 quilômetros de Campo Grande. Mário Lúcio Rondoura Botelho chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no chão em cima de uma bicicleta preta. Testemunha relatou à polícia, que pouco antes do acidente avistou uma caminhonete Ford F-250 preta em alta velocidade, que na sequência freou bruscamente.

Após a colisão, o motorista fugiu sem prestar socorro. O número da placa do veículo não foi informado pela testemunha. Mário Lúcio foi socorrido ainda com sinais vitais, mas morreu logo após dar entrada no Pronto Socorro da cidade. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município.