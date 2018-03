Portal Caiobá Motorista atropela família na caçada de casa e foge sem prestar socorro 'Quatro pessoas da mesma família, uma das vítimas, uma criança'

Quatro pessoas da mesma família, uma das vítimas, uma criança, foram atropeladas na porta de casa, na noite de ontem, terça-feira (20), no cruzamento das ruas Rosa Ferreira Pedro com a Ângelo Nakahodo, na Vila Fernanda, região do Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

O motorista, que ainda não foi identificado, abandonou o carro e fugiu sem prestar socorro. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa. O nome dos feridos não foi informado pela polícia. Segundo testemunhas, uma das vítimas sofreu fratura exposta.

Segundo o delegado Rodrigo Camapum, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, os feridos não correm risco de vida. E ainda segundo registro da Polícia Militar, a família foi atropelada na calçada por um Chevrolet Kadett, de cor vermelha, desgovernado.