"Com ar ligado" Motorista bêbado é flagrado dormindo em carro funcionando no meio da rua O carro estava parado sobre uma faixa de pedestre no mieo da rua 13 de Maio

Por: Bruno Axelson, TV Morena 16/11/2018 às 08:17

Momento em que equipe da PM faz a abordagem a motorista bêbado que dormiu com o carro ligado parado na meio da rua em frente a Santa Casa de Campo Grande, nesta sexta-feira (16) Foto: Reprodução/TV Morena Um motorista bêbado foi flagrado pela Polícia Militar dormindo com o carro ligado e parado em cima da faixa de pedestre na rua 13 de Maio, em frente a Santa Casa, no centro de Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (16). Uma equipe da Polícia Militar que fazia rondas pela região passou pelo local e flagrou o motorista, um homem de 27 anos, dormindo ao volante, na pista central da via. O cabo Dilson Andrade, que comanda essa equipe, explicou que para acordar o bêbado, os policiais tiveram que chamá-lo por diversas vezes e bater no vidro do carro. “Ele estava ao volante e o carro estava funcionando”, recorda o militar, completando que além de estar com o veículo obstruindo a via, o condutor apresentava ainda visíveis sinais de embriaguez, com forte odor etílico. A equipe da PM chamou então uma unidade do Batalhão de Trânsito (BPTran), que fez o teste do bafômetro e constatou a embriaguez. Preso em flagrante, o condutor foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Além da multa, ele deverá perder a carteira de habilitação e vai responder por embriaguez ao volante. Terá ainda de pagar uma fiança para poder sair da prisão.