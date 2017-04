Crime Motorista da Uber esfaqueado aguarda leito para CTI na Santa Casa

Um motorista do Uber, de 62 anos, acabou assaltado e esfaqueado na noite desta quinta-feira (27) no Bairro Moreninhas II em Campo Grande. De acordo com o registro, o Uber recebeu solicitação de corrida na região das Moreninhas e ao ir atender, durante cumprimento do trajeto indicado pelo cliente o motorista acabou sendo esfaqueado na Rua Copaíba. O profissional foi atingido com golpes de faca na altura do tórax, no pescoço e no braço.

A vítima foi levada em estado grave para atendimento na Santa Casa. Ainda dentro da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ele recebeu atendimentos e foi intubado. De acordo com assessoria da Santa Casa, a vítima encontra-se na ala pós-cirúrgica, aguardando leito para ser levada ao CTI.

Os autores levaram o veículo, um VW Fox de cor prata. Após ser esfaqueado, o motorista ainda andou por alguns metros e entrou em uma chácara da Comunidade Católica Palavra que Salva, localizada na rua Copaíba, onde pediu por socorro.

Ao todo nesta semana foram registrados, de acordo com a Polícia Militar, cerca de quatro assaltos contra os trabalhadores da empresa Uber, só em Campo Grande.