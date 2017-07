Anaurilândia Motorista de 21 anos morre em capotagem de veículo

Foto: Divulgação PMR

Evandro Nayon Alves e Silva, 21, morreu depois do carro que conduzia capotar às margens da MS-276 durante a madrugada deste sábado (14), em Anaurilândia.

De acordo com o Campo Grande News, consta no boletim de ocorrência que populares acionaram a Polícia Militar por volta de 07h30 deste sábado (15) e afirmaram ter um corpo no local.

No local, a Polícia Civil constatou que o jovem conduzia um VW Gol de cor preta e capotou o veículo. Durante a capotagem, Evandro foi arremessado do carro e morreu no local do acidente.

Ele seguia de Batayporã a Anaurilândia, sozinho no veículo. Os fatores que levaram a perder o controle do carro ainda não foram esclarecidos.