CAPITAL Motorista de 24 anos é preso ao invadir preferencial e atingir ônibus Acidente ocorreu no final da noite de ontem (18) no cruzamento da Avenida Senhor do Bonfim com Rua Guanambi

Por: Kerolyn Araújo e Danielle Matos 19/03/2019 às 10:04

Veículo ficou com a frontal destruída após bater em ônibus. Foto: Reprodução/Campo Grande News/Direto das Ruas Um rapaz de 24 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (19) ao bater o carro que conduzia contra um ônibus no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. Ele passou por teste do bafômetro, que apontou embriaguez. Conforme informações do boletim de ocorrência, o motorista do ônibus relatou que na noite de ontem (18) seguia no ônibus que faz a linha 204 pela Avenida Senhor do Bonfim sentido centro-bairro, quando ao fazer uma conversão para entrar na Rua Guanambi foi atingido na lateral direita pela parte frontal de um veículo VW Gol, conduzido pelo rapaz de 24 anos. Apresentando visíveis sinais de embriaguez, o motorista do carro passou por teste do bafômetro, que apontou 0,41mg/l de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, configurando crime. O passageiro do carro de passeio sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino. O motorista recusou atendimento. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Fonte: A matéria é do site Campo Grande News.