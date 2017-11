Aquidauana Motorista de 36 anos morre após veículo cair de ponte de córrego

Deide Daniel Cordoba de 36 anos morreu em um acidente na rodovia MS-345 próximo a Ponte do Grego no distrito de Cipolândia em Aquidauana, cidade localizada na região do Pantanal. Segundo o site Midiamax, o acidente acontceu na manhã desta quarta-feira, dia 15 de novembro.

O acidente aconteceu em um córrego que fica a aproximadamente 10 km da Ponte do Grego, no sentido Aquidauana - distrito de Cipolândia.

O motorista que, segundo as primeiras informações, é morador do distrito, perdeu controle do veículo que caiu dentro do córrego.

Deide dirigia um Fiat/Uno, de cor vermelha no sentido Aquidauana – Cipolândia. Uma pessoa não identificada foi quem ligou à delegacia de Aquidauana e disse ter visto o carro dentro do córrego. O local onde ocorreu o acidente fica na Fazenda Flor da Serra no distrito.

Foi então feito solicitação à equipe plantonista de perícia técnica científica de Aquidauana para que se deslocasse até o local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia da cidade.