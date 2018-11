“Copo Sujo” Motorista de aplicativo é preso levando cocaína no tanque de combustível Levaria de Ponta Porã até Dourados

Allian Ronnan Siqueira de Melo foi preso no último sábado (10), por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), acusado de tráfico de drogas. Ele conduzia um veículo Honda/Fit, com placas de Dourados, quando foi abordado no “Copo Sujo”, localizado na rodovia MS-164.

De acordo com o Jornal da Nova, o motorista estava muito nervoso, o que levantou suspeita dos policiais, e acabaram realizando uma revista minuciosa. Os militares encontraram dentro do tanque de combustível do veículo, três sacos plásticos contendo cocaína, que pesaram 1,550 quilo.

Questionado, respondeu que foi fazer uma corrida à Ponta Porã e recebeu um convite de um estranho para realizar o transporte da droga até Dourados.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.