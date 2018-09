Motorista Motorista de Uber assaltado recebeu alta da Santa Casa Crime aconteceu na tarde de ontem na BR-060

O motorista de aplicativo Uber de 26 anos, que foi assaltado por três homens na tarde de ontem (26), recebeu alta da Santa Casa de Campo Grande. Ele ficou em observação na área verde do Pronto-Socorro durante o período que esteve na Unidade.

Segundo informações da assessoria da Santa Casa, ele precisou colocar uma tala no punho esquerdo fraturado, após passar por exames de raio-x e tomografia. A vítima saiu à 00:11 de hoje (27), mas não há informações se familiares ou amigos foram buscá-lo no local.

Um inquérito foi aberto na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) ainda está coletando provas e ouvindo a vítimas e as testemunhas. Ainda não há informações de quem são os três assaltantes e nem de onde está o veículo Gol que foi levado.

Ao Correio do Estado, um colega de profissão da vítima, que prefere não se identificar, disse que "ele está bastante abalado". Por telefone, alegou que conversou com o amigo, mas a opção, diante do medo, é não fornecer muitos detalhes a qualquer um que não a polícia.

Entre as frases curtas e diretas, o amigo revela, contudo, que a vítima estava há pouco tempo atuando como colaborador do Uber e de outros aplicativos. Na sua avaliação, faltou "malandragem para farejar melhor" a situação.

"Três homens sozinhos, não dá para confiar. Estamos sempre expostos. Não tive muito tempo de conversar com ele para passar algumas dicas. Corrida para longe não dá para aceitar se não for no cartão, por exemplo. É o que eu sigo. Dá para remediar, digamos assim", completou.

O CASO

O crime ocorreu por volta das 14h50. A vítima foi abordada assim que atendeu os bandidos para uma corrida. Eles teriam anunciado o assalto assim que entraram no veículo.

Ele escapou dos bandidos, porque pulou do carro em movimento quando já estava a 10 quilômetros de Campo Grande, a caminho de Sidrolândia, na BR-060. Um dos criminosos dirigia o veículo.

Os ladrões agrediram o motorista de Uber, dono de um Gol, com coronhadas. As ameaças de morte eram constantes.

Temendo ser levado para o Paraguai, ou morrer durante o assalto, o motorista de Uber pulou do veículo, perto da entrada do Assentamento Lagoinha. Ele recebeu socorro do agricultor assentado, de 70 anos.

"O rapaz chegou bastante ferido, com a cabeça sangrando e então chamei os Bombeiros. Ele me contou que se não tivesse pulado, provavelmente acabaria morto", afirmou.



Equipes do Batalhão de Choque (tropa de elite da PM) e dos Bombeiros estiveram no local. O motorista de Uber foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, enquanto os policiais, estão na caça aos assaltantes. O motorista está ferido na barriga e na cabeça.

OUTRO LADO

Por meio de sua assessoria, a Uber informou que não recebeu nenhuma notificação sobre o acontecimento e que não poderia se manifestar sem que a reportagem fornecesse dados pessoais da vítima, como seu nome completo e a placa do veículo.