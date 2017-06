Guanandi Motorista do Uber é preso com arma de fogo que comprou para se "defender"

Foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (5), Alessandro Leite de Matos (27). O homem, que é motorista prestador de serviços da Uber (aplicativo de viagens pelo celular). Foi detido após comprar um revólver calibre 38 de uma pessoa não identificada em uma conveniência no Guanandi em Campo Grande e tentar fuga após perseguição policial.

Conforme o registro o caso ocorreu por volta das 0h do domingo (04). Equipes que faziam rondas pela Avenida Manoel da Costa Lima, quando suspeitaram do acusado, que estava em um Gol branco e deram sinal para ele parar, que foi desrespeitado.



Ainda segundo o registro iniciou-se então a perseguição, que só foi interrompida cerca de três minutos depois, quando os PMs bateram na traseira do veículo do acusado.



Antes, porém, na fuga, os policiais viram o momento em que ele arremessa algo pela janela do carro. Uma outra equipe foi verificar e constatou o revólver, em péssima condição de preservação e com a numeração raspada.



Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, onde o caso foi registrado, Alessandro Leite de Matos disse que comprara a arma de fogo por R$ 1,3 mil por “questões de segurança.”



Alessandro ainda disse que era uma maneira de se defender dos inimigos que possuí e estariam inclusive o perseguindo, mesmo através do aplicativo, chamando corridas falsas. Leite foi indiciado por porte ilegal de arma.