"Corrida perigosa" Motorista do Uber é sequetrado, amarrado, amordaçado e deixado em BR "5 suspeitos de terem cometido o crime foram presos em Rio Negro"

Um motorista da empresa Uber, homem de 28 anos, teve o carro roubado após ser sequestrado e largado em uma rodovia. De acordo com o boletim de ocorrência o crime aconteceu por volta das 19h30 da segunda-feira (30), nas proximidades do supermercado Atacadão, na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

A polícia informou que foram identificados e presos cinco suspeitos foram presos. Os acusados Ithalo José Ferraz Mourão (20), Rogério Silva de Brito (28), Igor Figeiró Rando (18), Andreia Sanches (36) e Alessandra Vieira Santiago (31), todos foram detidos a 144 quilômetros da Capital, na madrugada desta quarta-feira, conforme a polícia.

Ainda segundo o registro, a vítima relatou que foi acionada para buscar os supostos passageiros na Rua Barão do Rio Branco. Lá, um homem se identificou como Thiago e disse que havia solicitado a corrida para os dois colegas que iriam até o Atacadão da Duque de Caxias.

Quando o carro se aproximou do supermercado o ponto final da corrida, um dos passageiros colocou a arma em direção à cabeça da vítima e anunciou assalto. Apavorado o motorista foi obrigado a ir para o banco de trás e segundo a vítima foi obrigado a deitar no colo de um dos assaltantes com um casaco no rosto.

Os criminosos saíram com o carro em direção desconhecida e pegaram outras pessoas no caminho. O motorista da Uber, afirmou ainda que notou que entrou mais gente no veículo, inclusive uma mulher que o amarrou e amordaçou. Em seguida, a vítima foi colocado no porta-malas do automóvel. A todo momento, segundo depoimentos do Uber à polícia, a mulher se dizia integrante do “comando”, que seu marido era chefe e caso não cooperasse seria morto.

Foram 90 minutos sob poder dos ladrões, o motorista foi deixado amarrado e amordaçado em uma estrada vicinal, na saída para Rochedo. Ele conseguiu se soltar e ir até uma chácara, onde foi socorrido por um morador, que acionou a Polícia Militar. Os suspeitos de terem cometido o crime foram presos horas depois no município de Rio Negro. O modelo do carro, que foi recuperado, não foi informado pela polícia.