Motorista e executado a tiros em Ponta Porã

Foto: Porã News

Motorista e executado a tiros em conveniência onde se encontrava bebendo com os amigos, por pistoleiros de moto na cidade de Ponta Porã.O mesmo foi identificado como, Fernando Miranda (30) que na noite de segunda feira (13) por volta das 19:50hs, se encontrava bebendo cerveja na companhia de amigos em uma conveniência denominada “Conveniência Esquina Beer” situada na rua Coronel Ponce esquina com Domingos Cardinal de Jesus no bairro Parque de Exposições de Ponta Porã, onde chegaram os pistoleiros a bordo de uma motocicleta e o garupa realizou dois disparos de pistola do calibre 380 contra a vitima que faleceu de forma instantânea no local.

Investigadores da 2ª delegacia de Policia Civil, coordenado pelo delegado Patrick Linares, com o apoio dos agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor no local e posteriormente encaminharam o corpo ao IML a espera dos familiares.

O mesmo segundo informações a oito anos aproximadamente teria se envolvido em um acidente com um trator tipo pá carregadeira onde uma criança perdeu a vida no distrito de Sanga Puitã.