Ponta Porã Motorista é pego com carro cheio de haxixe e maconha "Levaria a carga para Americana, interior de SP"

Carro já preparado com a droga foi pego na rodoviária de Ponta Porã Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira (6), na BR-463, em Ponta Porã, uma grande quantidade de haxixe e maconha que estava no porta-malas do veículo VW/Voyage, com placas de Campo Grande.

O motorista do carro foi identificado como Carlos Henrique Parpineli, que segundo o boletim de ocorrência, afirmou aos policiais que levaria os ilícitos até o município de Americana, interior de São Paulo.

A PRF também informou que o carro era na verdade Vw/Voyage Tl Mb, com placas originais Arujá (SP), e que o mesmo foi pego já com a droga, na rodoviária de Ponta Porã.

Carlos foi encaminhado para a Polícia Federal de Ponta Porã.